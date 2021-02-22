Reuters: министры иностранных дел государств ЕС договорились ввести санкции против Бастрыкина и Золотова

Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе согласовали решение о введении индивидуальных санкций против руководителей ряда российских силовых структур. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источника, под санкции подпадут глава СК Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Официально имена новых фигурантов санкционных списков не назывались.

Попавшим под санкции силовикам будет запрещен въезд в ЕС. Их активы в банках сообщества будут заморожены.

Новые санкции ЕС планирует ввести из-за уголовного политика Алексея Навального.

Соратники Навального также призывали ввести санкции против крупнейших российских бизнесменов. Как писал Bloomberg, в ЕС решили от этого отказаться, «поскольку некоторые члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой».