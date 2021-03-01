РИА Новости: постоянные представители стран-членов ЕС согласовали санкции из-за преследования Навального

Постоянные представители стран Евросоюза начали оформление санкций, которые предполагается ввести в отношении граждан России из-за уголовного преследования Алексея Навального.

«Только что запущена письменная процедура», — сообщил источник РИА Новости.

Ожидается, что список россиян, в отношении которых будут действовать ограничительные меры, станет известен в ближайшие несколько дней, когда его опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Алексей Навальный в середине января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после покушения. Навального задержали в аэропорту. В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

После задержания Навального его соратники передали США и Евросоюзу списки людей, в отношении которых, по мнению команды политика, необходимо ввести санкции. В списки попали 35 человек: бизнесмены, том числе Алишер Усманов и Роман Абрамович, высокопоставленные чиновники, главы силовых ведомств и те, кто был причастен к задержанию Навального.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции в отношении российских бизнесменов из-за преследования Навального вводиться не будут, но не стал уточнять, кто войдет в список. По данным источников Reuters, под санкции подпадут глава СК Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генеральный прокурор Игорь Краснов. Им запретят въезд в ЕС, а счета в европейских банках, если они у них там открыты, заморозят.

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