Белый дом заявил о возможности новых санкций против России. Решение о них будет принято в ближайшие недели

США могут в течение нескольких недель объявить о том, введут ли они дополнительные санкции против России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Отвечая на вопрос журналиста, когда Белый дом расскажет, будут ли введены новые антироссийские ограничения, Псаки сказала, что процесс оценки обоснованности санкций займет «недели, не месяцы».

По ее словам, специалисты изучают, в частности, предполагаемое участие Москвы во вмешательстве в выборы президента США 2020 года, кибератаке на государственные ведомства США и о возможным сговоре России с талибами против американцев в Афганистане.

После того, как Джо Байден занял пост президента США, Белый дом заявлял, что будет сотрудничать с Россией в вопросах, которые затрагивают национальные интересы США, но не собирается мириться с «агрессивными действиями» Москвы.

Байден после вступления в должность выступал за освобождение российского оппозиционера Алексея Навального, обвинял Россию в попытках ослабить НАО и Евросоюз и заявил, что США никогда не признают присоединение Крыма к России.