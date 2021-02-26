США обвинили наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. И ввели санкции против 76 человек

Госдепартамент США запретил въезд в США 76 представителям Саудовской Аравии, которые угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об и других преступлениях. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Одновременно с этим Минфин США ввел санкции в рамках «Глобального акта Магнитского» против Сил быстрого реагирования Саудовской Аравии и генерала Ахмада Асири, ближайшего помощника наследного принца Саудовской Аравии

Перед этим аппарат директора Национальной разведки США рассекретил доклад (.pdf) о роли властей Саудовской Аравии в убийстве Джамаля Хашогджи в 2018 году в Стамбуле. Отчет основан на данных ЦРУ и других американских агентств, собранных после этого убийства.

В документе говорится, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман «одобрил операцию в Стамбуле по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогджи». Там также отмечается, что в команду людей, убивших Хашогджи, входили семь членов «элитной службы личной защиты» наследного принца, которые не участвовали бы в спецоперации без его одобрения.

Агентство Bloomberg отметило, что доклад подготовили еще при предыдущем президенте США Дональде Трампе, но тогда его не опубликовали. Агенство делает вывод, что публикация доклада отражает решимость администрации президента Джо Байдена изменить отношения с Саудовской Аравией из-за нарушения прав человека.

Перед публикацией доклада и введением санкций между президентом США и наследным принцем Саудовской Аравии состоялся первый телефонный разговор после вступления Байдена в должность. Во время беседы Байден, в частности, «подтвердил то значение, которое США придают всеобъемлющим правам человека и верховенству права».

Власти Саудовской Аравии называли убийство Джамаля Хашогджи инициативой отдельных силовиков, которых затем привлекли к ответственности. Сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман отрицал причастность к убийству, но говорил, что принимает на себя символическую ответственность как фактический правитель страны.