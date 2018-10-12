«Вы можете услышать, как его убивают». The Washington Post нашла доказательства расправы над журналистом в консульстве Саудовской Аравии

Газета The Washington Post рассказала о доказательствах убийства 59-летнего журналиста во время его визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным издания, власти Турции сообщили американским представителям, что у них есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие факт расправы над журналистом.

Сотрудники службы безопасности задержали Хашкаджи, когда он пришел в консульство 2 октября за документами о разводе, чтобы заключить новый брак в Турции. Неназванные турецкие чиновники сообщили The Washington Post, что имеющиеся записи убедительно доказывают причастность Саудовской Аравии к убийству. «Вы можете услышать его голос и голоса людей, говорящих по-арабски. Вы можете услышать, как его допрашивают, пытают, а затем убивают», — сказал один из источников газеты. Еще один человек, знакомый с содержанием записей, сообщил, что на ней слышно, как избивают журналиста.

Турция отказалась публиковать записи, опасаясь обвинений в слежке за иностранными гражданами на своей территории. До конца неясно, видели ли американцы снятое видео и слышали ли аудиозапись. The Washington Post отмечает, что турецкие чиновники «описали» содержание материалов американским коллегам.

Что произошло в день исчезновения журналиста

Как утверждают турецкие следователи, 2 октября в Стамбул на двух частных самолетах прилетели 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе офицеры спецслужб и разведки. Они поселились в двух отелях рядом с консульством. Предполагается, что именно эти люди непосредственно участвовали в убийстве.

Как сообщает The Guardian, Хашкаджи вошел в консульство через главный вход в 13:14. Поскольку правила запрещают проносить телефон в диппредставительство, он оставил его своей невесте, которая сопровождала его до входа. Журналист попросил невесту поднять тревогу, если он не выйдет из здания через четыре часа. С тех пор его больше никто не видел.

За полчаса до того, как Хашкаджи вошел в консульство, всех его сотрудников-турок отпустили с работы до конца дня. По данным турецких следователей, в здании журналиста убили, а его тело расчленили с помощью медицинской пилы. Затем люди из консульства отправились на шести автомобилях с дипломатическими номерами к дому консула, который расположен в 200 метрах. Предполагается, что они вывезли останки убитого и закопали их в саду возле дома. Всем, кто работает в доме консула, в тот день дали выходной.

Вечером 2 октября 15 саудовских подданных собрали вещи и улетели из Турции на двух самолетах — хотя их номера в отелях были забронированы на три дня.

Как идет расследование

Американская разведка выяснила, что власти Саудовской Аравии планировали не убивать Хашкаджи, а вернуть его на родину. Неназванный американский представитель предположил в беседе с The Washington Post, что именно для проведения такой спецоперации в Стамбул прибыли 15 саудовских подданных.

В свою очередь, телеканал «Аль-Арабия», базирующийся в Саудовской Аравии, назвал этих людей туристами. Официальные представители Саудовской Аравии отрицают ее причастность к убийству журналиста. По их словам, Хашкаджи покинул консульство в тот же день, когда пришел в него. Однако никаких доказательств своих слов они не предоставили.

Для расследования дела Турция и Саудовская Аравия решили сформировать совместную рабочую группу. 12 октября саудовская делегация прибыла в Турцию. Отправить следователей для выяснения обстоятельств дела собираются и США — с таким обещанием выступил президент Дональд Трамп.

Американские конгрессмены призывают Трампа принять меры против Саудовской Аравии. Как заявил сенатор-республиканец Боб Коркер, данные разведки прямо указывают на то, что журналиста убили и что за этим преступлением стоит Саудовская Аравия. Другой сенатор-республиканец Грэм Линдси считает «все более вероятным» тот факт, что Хашкаджи убит. Трамп пока не собирается прибегать к санкциям — он заявил, в частности, что не планирует отменять сделку с Саудовской Аравией на поставку оружия стоимостью 110 миллиардов долларов.