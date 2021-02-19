EUObserver: санкции ЕС из-за преследования Навального не затронут прокремлевских олигархов

Российские бизнесмены, близкие к Кремлю, пока избегут санкций Евросоюза, которые ЕС планирует ввести из-за уголовного преследования оппозиционного политика , сообщает брюссельское издание EUObserver, ссылаясь на слова дипломатических источников.

По данным издания, министры иностранных дел стран ЕС на встрече 22 февраля в Брюсселе собираются одобрить введение санкций только в отношении российских чиновников, причастных к тюремному заключению Навального. Им грозит запрет на въезд и замораживание активов в ЕС.

Один из источников издания сказал, что Евросоюз может ввести санкции против олигархов, только если для этого есть прочная правовая база, чтобы российские бизнесмены не добились отмены ограничений через суд.

18 февраля агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на неназванных дипломатов, что санкции ЕС «вряд ли» будут нацелены на российских бизнесменов, как того добиваются ближайшие сторонники Навального, «поскольку некоторые члены блока опасаются сжигать все мосты с Москвой». По данным агентства, санкции могут ударить по российским чиновникам и организациям, которых считают причастными к преследованию Навального.

Агентство Reuters сообщило, что после встречи представителей ЕС 17 февраля, когда обсуждались санкции, не было сразу ясно, затронут ли ограничительные меры влиятельных бизнесменов. Кроме того, по сведениям агентства, на встрече не обсуждали санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

По словам одного из источников EUObserver, санкции из-за дела Навального могут ввести через несколько недель. Источник Reuters рассчитывает, что решение примут до саммита ЕС, намеченного на 25-26 марта. Агентство также отметило, что на 22 марта назначена встреча глав МИД стран ЕС.

Чтобы Евросоюз мог ввести санкции, их должны поддержать все 27 стран-членов блока. По данным Reuters, санкции в целом поддерживают Германия, Швеция, Франция, Польша, Латвия, Литва, Эстония. Bloomberg пишет, что Германия и Италия выступили за то, чтобы санкции имели под собой прочную правовую основу.

После задержания Алексея Навального его соратник Владимир Ашурков опубликовал , против которых сам Навальный предложил ввести санкции. В список вошли в том числе миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович. Представитель Абрамовича говорил, что для санкций нет оснований, представитель Усманова отказался это комментировать.

Соратники Навального также передали США и Евросоюзу расширенные списки людей, в отношении которых, по мнению команды политика, необходимо ввести санкции. В списки попали 35 человек: это бизнесмены из окружения президента России Владимира Путина, высокопоставленные чиновники, главы силовых ведомств и те, кто был причастен к задержанию Навального.