Соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал санкционный список, который политик составил перед возвращением в Россию

Исполнительный директор Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список россиян, против которых, по мнению политика Алексея Навального, Запад должен ввести санкции.

В списке восемь человек:

миллиардер Алишер Усманов

миллиардер Роман Абрамович

телеведущий Владимир Соловьев

министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев

председатель ВЭБ Игорь Шувалов

глава ВТБ Андрей Костин

заместитель главы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников

министр здравоохранения РФ

По словам Ашуркова, список был согласован с Навальным за несколько дней до того, как политик .

«Когда Алексей [Навальный] дал мне свой список, он [список] не имел никакого отношения к его возвращению [в Россию]. Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств, — пишет Ашурков. — Однако, учитывая арест Алексея и угрозу, что его лишат свободы на долгие годы, я решил, что лучше всего обнародовать список».

В ноябре 2020 года Навальный, выступая в Европарламенте, призвал Евросоюз ввести персональные санкции против российских миллиардеров.

«Пока что мы не видим попыток бороться с ними. Когда [Алишер] Усманов, [Роман] Абрамович в России будут знать, что их вышвырнули из Европы, это будет праздник на улицах российских городов», — сказал политик, отвечая на вопрос, можно ли каким-то образом убедить жителей России, что санкции, которые вводит ЕС, направлены не против граждан РФ.