Соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал санкционный список, который политик составил перед возвращением в Россию

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список россиян, против которых, по мнению политика Алексея Навального, Запад должен ввести санкции.
В списке восемь человек:
- миллиардер Алишер Усманов
- миллиардер Роман Абрамович
- телеведущий Владимир Соловьев
- министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев
- председатель ВЭБ Игорь Шувалов
- глава ВТБ Андрей Костин
- заместитель главы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников
- министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
По словам Ашуркова, список был согласован с Навальным за несколько дней до того, как политик улетел из Берлина в Москву.
«Когда Алексей [Навальный] дал мне свой список, он [список] не имел никакого отношения к его возвращению [в Россию]. Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств, — пишет Ашурков. — Однако, учитывая арест Алексея и угрозу, что его лишат свободы на долгие годы, я решил, что лучше всего обнародовать список».
В ноябре 2020 года Навальный, выступая в Европарламенте, призвал Евросоюз ввести персональные санкции против российских миллиардеров.
«Пока что мы не видим попыток бороться с ними. Когда [Алишер] Усманов, [Роман] Абрамович в России будут знать, что их вышвырнули из Европы, это будет праздник на улицах российских городов», — сказал политик, отвечая на вопрос, можно ли каким-то образом убедить жителей России, что санкции, которые вводит ЕС, направлены не против граждан РФ.