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Соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал санкционный список, который политик составил перед возвращением в Россию
Источник: facebook/Владимир Ашурков

Исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в фейсбуке список россиян, против которых, по мнению политика Алексея Навального, Запад должен ввести санкции.

В списке восемь человек:

  • миллиардер Алишер Усманов
  • миллиардер Роман Абрамович
  • телеведущий Владимир Соловьев
  • министр сельского хозяйства РФ, сын главы Совета безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий Патрушев
  • председатель ВЭБ Игорь Шувалов
  • глава ВТБ Андрей Костин
  • заместитель главы ВТБ, сын директора ФСБ Александра Бортникова Денис Бортников
  • министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

По словам Ашуркова, список был согласован с Навальным за несколько дней до того, как политик улетел из Берлина в Москву.

«Когда Алексей [Навальный] дал мне свой список, он [список] не имел никакого отношения к его возвращению [в Россию]. Он ожидал, что я доведу список до сведения западных правительств, — пишет Ашурков. — Однако, учитывая арест Алексея и угрозу, что его лишат свободы на долгие годы, я решил, что лучше всего обнародовать список».

В ноябре 2020 года Навальный, выступая в Европарламенте, призвал Евросоюз ввести персональные санкции против российских миллиардеров.

«Пока что мы не видим попыток бороться с ними. Когда [Алишер] Усманов, [Роман] Абрамович в России будут знать, что их вышвырнули из Европы, это будет праздник на улицах российских городов», — сказал политик, отвечая на вопрос, можно ли каким-то образом убедить жителей России, что санкции, которые вводит ЕС, направлены не против граждан РФ.

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