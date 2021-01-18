Суд арестовал Навального на 30 суток. Заседание провели прямо в отделе полиции Главное о том, что произошло с политиком после задержания в Шереметьево

Сотрудники полиции перед отделением в Химках, где находится Навальный Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Суд над Алексеем Навальным по мере пресечения устроили прямо в отделе полиции в Химках, куда его доставили в воскресенье, 17 января, после задержания в аэропорту Шереметьево. Адвокату политика Ольге Михайловой сообщили об этом за несколько минут до заседания. Фотографию уведомления опубликовал руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш выложила видео из отдела полиции, на котором политик прокомментировал происходящее. «Почему заседание происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки? <…> Просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это просто наивысшей степени беззаконие».

Навальный на заседании суда в отделении полиции в Химках Meduza

Обновление. Член ОНК Москвы Ева Меркачева сказала в эфире «Дождя», что политика отвезут в СИЗО в Зеленограде. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила со ссылкой на адвокатов, что его доставят в СИЗО «Матросская тишина».

До заседания суда к Навальному не пускали адвокатов. Он не мог с ними увидеться около 15 часов. Защитники пытались попасть к Навальному всю ночь, но их не пропускали в отдел полиции. Как рассказал юрист Вячеслав Гимади, ему сообщили, что Навальный спит. Первоначально полицейские заявляли, что пустят адвокатов в девять утра, но в итоге это произошло только около 11 часов — в отдел полиции прошли адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

Суд по мере пресечения касался дела , по которому Навальный был осужден на 3,5 года условно. ФСИН требует заменить условный срок на реальный, утверждая, что Навальный не соблюдал обязательства условно осужденного и уклонялся от контроля исполнительной инспекции. Заседание суда по заявлению ФСИН назначено на 29 января, до этого времени ведомство просит арестовать Навального. Адвокат Ольга Михайлова пояснила: если суд поддержит претензии ФСИН, Навальному назначат реальный срок в 3,5 года за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (Навальный провел под домашним арестом по этому делу 10 месяцев).

Западные страны призвали немедленно освободить Навального. С такими заявлениями выступили госсекретарь США Майк Помпео, а также будущий советник по нацбезопасности в администрации Джо Байдена Джейк Салливан. Задержание Навального осудили Канада, Великобритания и многие страны Евросоюза.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на заявления иностранных дипломатов сказал, что западные политики, выступая «с комментариями под копирку», пытаются «отвлечь внимание от собственных проблем»: «С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».

Либертарианская партия России подала заявку на митинг в поддержку Навального. Она попросила мэрию Москвы согласовать его проведение 31 января на проспекте Сахарова с числом участников до 10 тысяч человек, сообщил «МБХ медиа» председатель партии Борис Федюкин. «Это позорное задержание Алексея, которое произошло, вызвало всеобщее возмущение. Мы решили, что нужно было подать заявку на массовый выход на улицы, и мы подали заявку на митинг», — сказал Федюкин.

Помимо Навального, 17 января задержали 68 человек. В Москве задержан 61 человек — троих из них оставили в отделе полиции на ночь, остальных отпустили либо после составления протокола о неповиновении полицейским, либо вообще без протокола. К троим задержанным применяли силу, двое из них госпитализированы. В Санкт-Петербурге задержали семь человек, их всех в итоге отпустили.

Григорий Левченко