Навальный прилетел в Москву. Его сразу задержали. Главное

Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix / LETA

Политика Алексея Навального задержали после возвращения в Россию. Вечером 17 января он прилетел самолетом компании «Победа» в московский аэропорт Шереметьево из Берлина, где лечился после . Сотрудники пограничной службы задержали оппозиционера при прохождении паспортного контроля, после чего к ним подошли полицейские, действовавшие по распоряжению ФСИН. Адвокату политика Ольге Михайловой не разрешили проследовать вместе с ним. Навального задержали до того, как он пересек российскую границу. После задержания, как рассказала «Медузе» Михайлова, Навального завели в пограничную зону, куда посторонним вход запрещен. В 23:33 мск руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что адвокат не знает, где находится Навальный.

Навального задержали, поскольку с 29 декабря 2020 года он находился в розыске, сообщили во ФСИН. Там отметили, что Навальный, приговоренный к условному наказанию по делу , находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». В ведомстве отметили, что оппозиционера задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве. Меру пресечения для Навального изберет суд, до этого момента он будет находиться под стражей. Ранее ФСИН обратилась в Симоновский суд Москвы с ходатайством о замене Навальному условного срока на реальный, поскольку он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

Одно из первых фото Навального в России Алексей Навальный после возвращения в Россию (и еще до задержания). Фотография

Перед задержанием Алексей Навальный заявил, что не боится задержания. «Не могу сказать, что это мой выбор — возвращаться или не возвращаться в Россию, — сказал Навальный. — Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться. <…> Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то, что Германия очень классная страна. <…> Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь. Я знаю, что прав, .

Прилет Алексея Навально в Москву Meduza

Прилет самолета Навального перед посадкой изменили — вместо Внуково он приземлился в Шереметьево. По данным Baza, руководство авиаперевозчика «Победа» и его материнской компании «Аэрофлот» за сутки знало о внезапном маневре с заменой аэропортов. Пилотов также предупредили об этом.

В аэропорту Внуково Навального ждали сторонники и соратники, многих из них задержали. По оценке проекта «Белый счетчик», встретить Навального приехали около двух тысяч человек. По данным «ОВД-Инфо», всего в Москве задержали 58 человек: из них 55 — во Внуково, еще троих — в Шереметьево. Среди задержанных — сотрудники Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, помощник Навального Илья Пахомов, менеджер штаба политика Анастасия Кадетова, юрист Алексей Молокоедов, оппозиционер Константин Котов, осужденный по «дадинской статье», а также несколько журналистов. Газета «Коммерсант» сообщила, что фотокорреспондента издания Ивана Водопьянова, работавшего во Внуково, несколько раз ударили при задержании. Аэропорт Внуково временно закрывали для самолетов.

Во Внуково также собрались около 100 «фанатов» Ольги Бузовой, которые приехали в аэропорт, чтобы встретить певицу, прилетевшую из Петербурга. Молодые люди проходили через турникеты группами. Полиция не проверяла у них билеты, как у остальных посетителей. Несколько дней назад «Русская служба Би-Би-Си» сообщила, что студентов московского РГУ нефти и газа имени Губкина пригласили «для встречи одной личности в аэропорту Внуково» вечером 17 января. По информации издания, их задачей было «забить зону прилета», взамен им обещали по тысяче рублей. Некоторых «фанатов Бузовой» задержали вместе с соратниками Навального.

Сама Ольга Бузова вместо Внуково также прилетела в Шереметьево. Узнав об этом, она заявила в сторис в инстаграме: «Просто ****** (кошмар)». По ее словам, самолет час кружил над Москвой, прежде чем приземлиться. Из-за смены аэропорта Бузова опоздала на съемки. Говоря о «фанатах» во Внуково, Бузова сказала, что ее фамилией «искусно» пользуются. Она усомнилась, что среди «фанатов» действительно были ее поклонники, и подчеркнула, что о ее прилете знали только три человека.

Правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести после его задержания в Москве. Организация потребовала немедленно освободить Навального. «Арест Алексея Навального — еще одно доказательство того, что российские власти стремятся заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследовать его утверждения о том, что он был отравлен государственными агентами, действовавшими по приказу высшего руководства», — заявила директор Amnesty International в России Наталья Звягина.

Западные политики потребовали освободить Навального. Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии назвали «абсолютно неприемлемым» задержание Навального и потребовали его освободить. В противном случае, сказано в заявлении балтийских стран, необходимо ввести санкции против России. Глава Европейского совета Шарль Мишель также назвал задержание политика недопустимым и потребовал, чтобы его освободили. С аналогичным требованием выступил советник по национальной безопасности избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова Салливана попросила уважать международное право и «не посягать на национальное законодательство суверенных государств». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил изданию «Подъем», что не знает о задержании Навального, поскольку находится в отпуске: «Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе».

Онлайн «Медузы»

Алексей Навальный вернулся в Россию Вот как это было

Онлайн «Медузы»

Алексей Навальный вернулся в Россию Вот как это было

Александр Бакланов