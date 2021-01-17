Продолжение Навального задержали в Шереметьево

Алексей Навальный счастлив вернуться в Россию и не боится, что его задержат. Об этом он сообщил после приземления в аэропорту Шереметьево. Трансляцию его выступления вело .

Не могу сказать что это мой выбор — возвращаться или не возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться. <…> Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то, что Германия очень классная страна. <…> Здесь мой дом. Я приехал сюда и я не боюсь. Я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы.

Алексей Навальный вечером 17 января прилетел в Москву из Берлина, где он лечился после отравления боевым ядом из группы «Новичок». Политик прилетел самолетом авиакомпании «Победа». Первоначально лайнер должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но затем рейс перенесли в Шереметьево. Полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт Шереметьево.

В аэропорту Внуково, куда Навального пришли встречать его соратники, по последним данным «ОВД-Инфо», был задержан 41 человек.

«Я ничего не боюсь». Навальный — о возвращении в Россию Meduza