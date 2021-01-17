Навального задержали в Шереметьево

Сотрудники полиции увели оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Адвокату политика Ольге Михайловой не разрешили проследовать вместе с ним.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила задержание Навального, пишет РИА Новости. Ведомство отметило, что политик находился в розыске «за многократные нарушения испытательного срока». Навальный будет находиться под стражей до решения суда о его дальнейшей мере пресечения.

В январе ФСИН подала ходатайство в Симоновский суд Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по . Ведомство заявило, что Навальный не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции.

После того, как Навальный объявил о возвращении в Россию, ФСИН сообщила, что «предпримет все действия по задержанию» политика. Также после этого стало известно, что Навального еще в конце декабря объявили в розыск в России в связи с «уклонением от контроля» со стороны ФСИН.