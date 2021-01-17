Алексей Навальный возвращается в Россию Что происходит в Москве, пока политик летит в самолете из Берлина

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Что происходит: политик Алексей Навальный возвращается в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления «Новичком». Навального не было в России больше четырех месяцев — на основании этого ФСИН обвинила его в уклонении от обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше» и потребовала заменить условный срок на реальный. ФСИН хочет, чтобы до заседания суда Навальный находился под стражей, поэтому по прилету его могут задержать.

Когда это происходит: рейс «Победы» с Навальным вылетел из Берлина в 17:18 по московскому времени (с получасовой задержкой). По расписанию прилет во Внуково — в 19:20 мск.

Как это происходит: можно увидеть в видеотрансляциях «Настоящего времени», «МБХ медиа», «Дождя» (там включения и из Москвы, и из Берлина). Следить за перемещением самолета можно на сайте Flightradar24.

Что будет потом: никто не знает. Навального могут задержать прямо в аэропорту или не пустить в страну; самолет могут посадить в другом аэропорту или даже в другом городе. А может быть, ничего этого не произойдет, и политик просто прилетит и поедет домой.