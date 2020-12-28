ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный. Его обязали немедленно явиться для проверки в Москву Бонус: федеральная служба сослалась на статью в The Lancet об отравлении «Новичком»

Александр Щербак / ТАСС

Главное управление ФСИН по Москве пригрозило обратиться в суд с просьбой заменить условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство заявило, что Навальный, находящийся в Германии, не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции. При этом ФСИН сослалась на публикацию в журнале The Lancet об отравлении политика ядом из группы «Новичок». Не упомянув сути публикации, ведомство отметило, что, судя этой статье, уже к 12 октября у Навального прошли «все последствия его болезни». ФСИН сделала вывод, что Навальный может сознательно уклоняться от контроля.

В журнале «Ланцет» 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники «Шарите», собранных по результатам лечения гражданина Российской Федерации Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники «Шарите» 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

ФСИН потребовала от Навального, находящегося в Германии, явиться в филиал ведомства в Москве в 9 утра 29 декабря — в последний день перед истечением испытательного срока Навального. Суд приговорил политика по 30 декабря 2014 года — тогда он получил три с половиной года условно с испытательным сроком пять лет. Позднее испытательный срок был продлен на один год — до 30 декабря 2020-го. Это сделали на основании того, что Навальный был признан виновным в совершении двух административных правонарушений из-за своего участия в несогласованных акциях.

Как пояснил адвокат Вадим Кобзев, если ФСИН обратится в суд и суд поддержит претензии ведомства, Навальному назначат три с половиной года реального срока .

Навальный заявил, что ФСИН фактически признала факт его отравления. Статья в The Lancet озаглавлена «Отравление нервно-паралитическим веществом „Новичок“». «Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело?» — написал Навальный в твиттере. В штабе политика также обратили внимание, что в публикации фамилия Навального не упоминалась — там говорилось о безымянном пациенте, 44-летнем мужчине из России.

Журналисты ранее спрашивали о публикации в The Lancet пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. «Мы медицинские издания не читаем», — ответил он.

ФСИН уже неоднократно пыталась заменить Навальному условные сроки на реальные. В 2015 году ведомство просило посадить политика по первому , в 2016-м — по делу «Ив Роше». В первом случае это объясняли административным правонарушением Навального, во втором ФСИН заявляла, что политик несколько раз не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции без уважительной причины (сам он это отрицал). В обоих случаях суды отказывали ведомству. В 2017 году ФСИН снова обратилась в суд в связи с приговором по «Ив Роше», но суд отказался рассматривать заявление, так как оно не было подписано. В ведомстве позднее сказали, что вообще ничего не отправляли.

Григорий Левченко