«Какое отравление? У больного мания величия, он сравнивает себя с Иисусом» Полная расшифровка ответов Дмитрия Пескова на вопросы о покушении на Алексея Навального

Евгений Фельдман для «Медузы»

«Би-би-си»: Дмитрий Сергеевич, как бы вы могли прокомментировать разговор Алексея Навального с предполагаемым участником операции по его отравлению, в котором этот предполагаемый участник рассказывает, как они уничтожали улики?

Дмитрий Песков: Ну, вы знаете, этот разговор прокомментировала вчера Федеральная служба безопасности, достаточно исчерпывающе и однозначно. Поэтому здесь я не вижу никакого смысла что-то добавлять.

CNN: Кремль по-прежнему отрицает любую связь с этим отравлением?

Дмитрий Песков: С каким отравлением?

CNN: Алексея Навального.

Дмитрий Песков: Понятно. Ну, мы, собственно… Ни Кремль, никто не может однозначно говорить о каком-то отравлении. Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, мы не имеем возможности получить необходимую для разбирательства информацию от наших визави в Берлине — от медиков «Шарите» и тех медиков, которые трудятся в лабораториях в Берлине, в Швеции и во Франции. Также мы не можем уже достаточно долго получить запрошенную информацию об этом из ОЗХО. В связи с этим мы не можем однозначно говорить о каком-либо отравлении, данных на этот счет мы не имеем. Все остальные упражнения, ну, наверное, нужно к ним относиться в русле сказанного вчера из Федеральной службы безопасности.

Business FM: С самим видео ознакомились в Кремле или предпочли даже не смотреть, не интересоваться?

Дмитрий Песков: Ну слушайте, у нас конечно нет времени смотреть такие материалы. Понимаете, в целом работы хватает. На отсутствие работы не жалуемся. Но я вам что могу сказать, так чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это право. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне , собственно, и так далее. Поэтому так, наверное, и нужно относиться к этому.

«Эхо Москвы»: В свете последних событий, в том числе раскрытия тех сотрудников ФСБ, которые, как говорит президент, «присматривали» за Алексеем Навальным, — как президент оценивает работу Федеральной службы безопасности, продолжает ли он доверять руководству этой службы?

Дмитрий Песков: Неуместный вопрос. Во-первых, президент не указывал конкретных сотрудников, которые присматривают за такими людьми, как берлинский пациент. Он об этом не говорил, не нужно передергивать, здесь нужны конкретные высказывания.

А сам по себе вопрос абсолютно неуместен. Вы знаете, что Федеральная служба безопасности по Конституции выполняет очень важную роль. Она нас с вами защищает от терроризма, защищает от экстремизма, защищает от разных смертельных опасностей. И, безусловно, играет эту роль очень хорошо и очень эффективно .

«Эхо Москвы»: Можно соглашаться или не соглашаться с тем, что говорится в этих расследованиях, как говорит президент, легализованной информации иностранных спецслужб, но по имиджу Федеральной службы безопасности нанесен серьезный урон. Не считают ли в Кремле необходимым может как-то ответить — опубликовать какие-то записи из гостиницы, чтобы продемонстрировать, что это не так?

Дмитрий Песков: Почитайте вчерашнее заявление ФСБ. Они именно и сказали, что это попытка дискредитации. Но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности. Полагаю, что я уже для себя эту тему исчерпал.

P. S. Вчера читатели «Медузы» составили специальную шпаргалку для пресс-секретаря президента о том, как отвечать на вопросы про Алексея Навального. Но, кажется, Дмитрий Сергеевич и без нее неплохо справился.