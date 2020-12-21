ФСБ назвала подделкой запись разговора Навального с его возможным отравителем

Опубликованный Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем является подделкой. По факту публикации организована проверка, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Видеоролик с телефонным разговором является подделкой. Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора

В ЦОС ФСБ также добавили, что расследование о предполагаемой причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального является спланированной провокацией против российской спецслужбы.

Размещенное А. Навальным в сети интернет так называемое «расследование» о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.

14 декабря журналисты нескольких изданий выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального могла отравить группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Среди предполагаемых участников отравления был назван Константин Кудрявцев.

Президент России Владимир Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб». Он отметил, что российские спецслужбы должны присматривать за Навальным, поскольку его поддерживают спецслужбы США. Но, по словам Путина, «это совсем не значит, что его травить нужно».

21 декабря Навальный выпустил ролик, в котором утверждалось, что он поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во время разговора собеседник Навального сообщил ему детали отравления.