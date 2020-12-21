шапито
Алексей Навальный — автор главного пранка 2020 года. Он позвонил своему предполагаемому отравителю и заставил во всем признаться. Только мемы (лучшие)
Источник: Meduza
Лучший пранк 2020 года: Алексей Навальный позвонил Константину Кудрявцеву — сотруднику ФСБ, которого считает причастным к своему отравлению. И тот не просто взял трубку. Он фактически подтвердил, что Навального собирались убить. Для этого признания хватило программы, которой пользуются пранкеры по всему миру. Еще раз: это не шутка. Это ааааааааа!!!
Только мемы
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