Лучший пранк 2020 года: Алексей Навальный позвонил Константину Кудрявцеву — сотруднику ФСБ, которого считает причастным к своему отравлению. И тот не просто взял трубку. Он фактически подтвердил, что Навального собирались убить. Для этого признания хватило программы, которой пользуются пранкеры по всему миру. Еще раз: это не шутка. Это ааааааааа!!!

Алексей Навальный

Только мемы

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