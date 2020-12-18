Алексей Навальный всего за неделю сделал суперзвездами восьмерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в его отравлении: теперь про них снимают тиктоки, делают мемы, с их помощью знакомятся с девушками. А Владимир Путин и вовсе упомянул эфэсбэшников на всю страну во время ежегодной большой пресс-конференции (сказал, что таким образом ФСБ «присматривала» за Навальным). Да даже рэп-группу из них уже собрали! Словом, страна любит, ценит и знает в лицо своих героев. И вот за что.













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