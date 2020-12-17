«Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно» Путин фактически признал слежку за Навальным

Сергей Бобылев / ТАСС / Scanpix / LETA

На пресс-конференции президента России Владимира Путина корреспондент издания Life задал вопрос об отравлении политика Алексея Навального и о возможной причастности к нему сотрудников ФСБ. «На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления и кто его отравил, скажите, пожалуйста?» — спросил корреспондент. Вот что дословно ответил Путин.

Что касается, значит, этого пациента, значит, в берлинской клинике. Я уже говорил на этот счет неоднократно, могу только некоторые вещи повторить. Ну, я знаю [о расследовании]. [Мой пресс-секретарь Дмитрий] Песков, кстати, мне вчера только сказал о последних измышлениях на этот счет по поводу данных наших спецслужбистов и так далее. Мы прекрасно понимаем, что это такое. И в , и в этом случае это легализация. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А че, мы не знаем, что они локацию отслеживают что ли? Наши спецслужбы хорошо это понимают и знают это. Знают сотрудники ФСБ и других специальных органов. И пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее.

Если это так — а это так, я вас уверяю — это значит, что вот этот пациент берлинской клиники, он пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если это правильно, тогда это любопытно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Ха-ха. Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца. А так… Жена его обратилась ко мне, я тут же дал команду выпустить на лечение в Германию. В эту же секунду.

Есть одна вещь, на которую в широкой публике не обращают внимания, но она имеет значение. А именно: этот трюк заключается в том, чтобы напасть на первых лиц и таким образом — для тех, кто это делает — подтянуться до определенного уровня и сказать: вот обратите внимание, мой партнер это вот этот. И я, значит, такого же калибра человек, относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба. Это известный… во всем мире применяется этот трюк политической борьбы. Но, на мой взгляд, не этими трюками нужно пользоваться, чтобы добиваться уважения и признания со стороны людей. Нужно свою состоятельность доказывать либо конкретными делами, либо конкретной программой, которая может быть реалистичной для того, чтобы она была применена в конкретной стране, в данном случае, в нашей. Вот я призываю всех наших оппонентов действующей власти, вообще все политические силы в стране руководствоваться не своими амбициями личными, а интересами граждан Российской Федерации. Предлагать позитивную повестку дня, для того чтобы решать вопросы, стоящие перед страной. А их у нас много.