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Ежегодная большая пресс-конференция Путина Ждем, что он ответит про отравление Навального

Прямой эфир

Что: Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. На посту президента Путин отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов в 16-й раз.

Где: Путин отвечает на вопросы из резиденции в Ново-Огарево. Вместе с президентом находятся несколько журналистов. Все остальные вопросы Путину задают по видеосвязи.

Когда: Пресс-конференция начнется в 12:00 мск. В предыдущие годы президент отвечал на вопросы около четырех часов.

Главный вопрос: Покушение на Навального, в котором подозревают российские спецслужбы. Зададут ли Путину такой вопрос и что он ответит на него?

Прямая трансляция: в ютьюбе Первого канала, «России 24» или РБК.