В России установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом сообщается на сайтах министерств, участвовавших в подготовке соглашений.

Предельная розничная цена на сахар, согласно договоренностям, составит 46 рублей за килограмм, предельная цена на масло — 110 рублей за литр. Соглашения о таких ценах будут действовать с 20 декабря до 1 апреля 2021 года.

Руководители труднодоступных районов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, а также Калининградской области смогут самостоятельно устанавливать предельные цены с учетом повышающих коэффициентов.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев, комментируя принятое решение, сказал, что «цены на сырье уже развернулись и начали падать» после того, как правительство решило повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30%. Мальцев ожидает, что цены на сырье снизятся на 25%.

9 декабря президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в России подорожали сахар (на 71,5%), подсолнечное масло (на 23,8%), мука (на 12,9%), макароны (на 10,5%) и хлеб (на 6,3%).

На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин публично обвинил несколько министерств, в том числе Минсельхоз и Минпромторг, в том, что они «упустили ситуацию с ростом цен». Также глава правительства призвал производителей, торговые сети и экспортеров «не наживаться на людях» во время пандемии коронавируса. После этого Генпрокуратура начала проверку роста цен на продукты.

14 декабря Минэкономразвития предложило правительству разрешить регулировать цены на социально значимые товары, если их стоимость выросла больше чем на 10% в месяц. Сейчас правительство может регулировать цены, если они выросли больше чем на 30%.