Правительство собралось регулировать цены на социально значимые товары при их росте более чем на 10% за месяц

Правительство планирует регулировать цены на социально-значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца без учета сезонных колебаний цен. Соответствующие поправки готовит Минэкономразвития, сообщил глава этого ведомства Максим Решетников на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Мишустин, сообщает «Интерфакс», поддержал эту идею министерства, отметив, что такие поправки надо было вносить раньше и уже ими воспользоваться.

По действующим в настоящий момент законам, госрегулирование цен на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов РФ возможно в том случае, если цены выросли за 30 дней более чем на 30%.

Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожавший сахар, муку, масло и хлеб. Вскоре после этого премьер-министр Михаил Мишустин публично обвинил несколько министерств, в том числе Минсельхоз и Минпромторг, а также трех профильных вице-премьеров в том, что они «упустили ситуацию с ростом цен». В свою очередь Генпрокуратура начала проверку роста цен на сахар (подорожавший, по данным надзорного ведомства, на 75,1%), подсолнечное масло (на 23,8%), муку (+12,9%) и хлеб (+6,3%).