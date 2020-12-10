Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать с крупными торговыми сетями проблему роста цен на продукты.

На заседании правительства 10 декабря Мишустин раскритиковал Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, а также троих профильных вице-премьеров Андрея Белоусова, Юрия Борисова и Викторию Абрамченко за то, что они «упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию» и «пустили на самотек». Мишустин назвал рост цен «крайне чувствительной» темой и отметил, что «в условиях снижения доходов подобное просто недопустимо».

Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием.

Премьер-министр высказался о росте цен на продукты на следующий день после того, как на существующую проблему указал президент Владимир Путин. 9 декабря тот заявил на совещании с членами правительства, что в России , и «пандемия здесь ни при чем». «Это… попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — сказал Путин.

В Кремле рассчитывают, что правительство «весьма оперативно» примет меры, чтобы скорректировать ситуацию с ценами, сказал 10 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что скачки цен в стране труднообъяснимы.

Песков отметил, что правительство России будет сдерживать цены только рыночными инструментами. «Регулирование — только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. Во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство», — сказал он.