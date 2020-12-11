Генпрокуратура начала проверку цен на продукты

Генпрокуратура начала проверку роста цен на базовые продукты питания, сообщается на сайте ведомства.

Необоснованно, по мнению прокуратуры, подорожал сахар (на 75,1%), подсолнечное масло (на 23,8%), мука (+12,9%), хлеб (+6,3%).

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Каким образом прокуратура выяснила, что цены выросли необоснованно, не уточняется.

О подорожании сахара, муки, масла и хлеба 9 декабря 2020 года сказал президент РФ Владимир Путин. Он назвал те же проценты, что Генпрокуратура привела в сообщении о проверке.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства обвинил несколько министерств, в том числе Минсельхоз и Минпромторг, а также трех профильных вице-премьеров в том, что они «упустили ситуацию с ростом цен».

Мишустин также обратился к «производителям, руководителям торговых сетей и экспортерам» с призывом «не наживаться на людях» в условиях эпидемии COVID-19.

Вечером 10 декабря (через несколько часов после заседания правительства) источники «Интерфакса» и РИА Новости рассказали, что чиновники рекомендовали бизнесу «придерживаться определенного уровня» цен. Так, сахар должен стоить не больше 45 рублей за килограмм, подсолнечное масло — не больше 110 рублей за литр.