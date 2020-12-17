Путин пообещал выплатить по пять тысяч рублей к Новому году родителям всех детей до семи лет

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что родители всех детей до семи лет к Новому году смогут получить единовременную выплату от государства. Размер выплаты составит пять тысяч рублей.

Президент подписал соответствующий указ. В нем говорится, что тем, кто получал выплаты весной, деньги будут начислены автоматически, без подачи дополнительных заявлений. Остальные смогут обратиться за ними до 1 апреля.

Во время пресс-конференции, где Путин объявил о выплатах, он говорил о детях до семи лет. В указе президента сказано, что речь идет о «детях в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство РФ». В телеграм-канале «Госуслуги: для родителей» уточняется, что семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года, получат единовременную выплату на каждого такого ребенка. Если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года ребенку исполняется восемь лет, на него тоже положена эта выплата.

Весной Путин распорядился единовременно выделить родителям всех детей до 14 лет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это позиционировалось как помощь в условиях локдауна, из-за которого многие люди потеряли работу.