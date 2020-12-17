Нет никаких сил смотреть четырехчасовую пресс-конференцию Владимира Путина. Проще сразу полистать мемы (а вот и они)

Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции ответил на самые животрепещущие вопросы россиян: к примеру, высказался на тему интимного видео футболиста Артема Дзюбы («Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок»), поучил Сергея Шнурова ругаться матом…

Про Навального тоже было, да: президент фактически признал слежку за «известным блогером, пациентом берлинской клиники». А потом объявил, что на фоне Запад Россия «белая и пушистая», и удивился, почему это «нас считают придурками».

В общем, ниже — краткий пересказ пресс-конференции Путина. Для тех, у кого уже нет сил все это смотреть и слушать.

Максимально короткие итоги в двух твитах

А теперь подробнее. Чем (не) кормили журналистов

Что происходило в зале

Предупреждаем, некоторые из кадров ниже — фотошоп. Какие именно, догадайтесь сами.

Кстати, внимание на плакаты!

Что Сергей Шнуров скажет, оказавшись перед Путиным?

Ожидание

Реальность

Сергей Шнуров:

Самый козырный вопрос про Навального я оставлю своим коллегам, я такой добрый. А так как мой канал (RTVI) международный, вопрос такой: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они что ли все эмигрировали в Кремниевую долину? И на какую должность теперь может рассчитывать Трамп? Дадите ему убежище, как Сноудену?

В итоге вопрос про Навального все-таки прозвучал. Ответ вышел неловким

Путин назвал расследование о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального «легализацией материалов американских спецслужб» и фактически подтвердил, что за Навальным следят. А заодно подчеркнул, что у ФСБ нет никакой нужды убивать политика.

Meduza

Путин — об отравлении Навального Путин: про «пациента в берлинской клинике». Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация, никакое не расследование, легализация материалов американских спецслужб. Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я в ту же секунду выпустил его в берлинскую больницу.

Реакция соответствующая:

Кстати, Путин ПОЧТИ назвал фамилию Навального

На самом деле нет. Но подобрался максимально близко — произнес слово «навалено».

А еще Путин (кажется) обиделся на расследования о людях, которых называют его родственниками

О чем еще шутили в твиттере