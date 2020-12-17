Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
Показывать по порядку
EN
Войти
новости
Путина спросили об отравлении Навального. Посмотрите, что он ответил
2 минуты
11:27, 17 декабря 2020
На пресс-конференции Владимира Путина корреспондент Life задал ему вопрос: «На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления и кто его отравил, скажите, пожалуйста?» Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб» и фактически подтвердил, что за Навальным ведется слежка, подчеркнув, что у ФСБ нет необходимости его убивать. Отсутствие уголовного дела по факту отравления президент никак не прокомментировал.
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам