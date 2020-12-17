Владимир Путин возложил ответственность на страны Запада за ухудшение отношений, происходящее во время его руководства Россией.

«По сравнению с вами [Западом] — да, мы белые и пушистые», — сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента «Би-би-си».

Путин напомнил про несколько раундов расширения НАТО после развала Советского Союза вопреки обещаниям руководителей США не делать этого, а также посетовал на выход США из противоракетных договоров. По его словам, Россия предпринимает лишь ответные меры.

«И что, вы [Великобритания], как страна НАТО, будете над нами летать и передавать информацию американцам? Вы же умные люди, почему вы думаете, что мы придурки?» — сказал Путин, комментируя выход США из Договора по открытому небу.

Путин также заявил, что военный бюджет России намного меньше, чем у США, из чего можно сделать очевидный вывод, кто «белый и пушистый, а кто — колючий и агрессивный».