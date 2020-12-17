Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.

Я для себя еще не принял решения, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это [возможность баллотироваться] многого стоит. Формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать — посмотрю.

Путин также отметил, что поправки, позволяющие ему оставаться президентом до 2036 года, приняты во благо страны.

По поводу того, что стоило или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. У меня есть одно универсальное правило — отвечая на этот вопрос, надо понимать, пойдет ли то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило. А если пойдет — то стоит делать.