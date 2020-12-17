Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался об уголовном деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.

По словам президента, обвинения в адрес Фургала показывают, что его преследуют не по политическим мотивам.

Он представитель известной партии. Партия его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения. Лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, работал вполне исправно.

Но обвинения в его адрес очень тяжелые. Как члена ОПГ, которая занималась в том числе и устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности. Речь идет об убийствах людей, не о воровстве каком-то, и не о подтасовках, и не о злоупотреблении служебным положением. Речь идет об убийствах людей. Послушайте, это серьезное обвинение. Есть ли новые данные? Следствие работает, я же не названиваю туда каждый день, надо дать им возможность закончить работу и передать дело в суд. Это не какое-то политическое преследование, а уголовное дело.

Сергея Фургала задержали 9 июля по делу об организации убийств бизнесменов в середине 2000-х годов. Губернатора, который является членом ЛДПР, этапировали из Хабаровска в СИЗО в Москву. Вскоре после этого Владимир Путин уволил Фургала с поста губернатора, назначив на эту должность его однопартийца Михаила Дегтярева.

С момента ареста Фургала в Хабаровске проходили ежедневные акции протеста с требованиями отставки федеральных и региональных властей и справедливого суда над бывшим губернатором.