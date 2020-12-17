Путин второй раз за неделю ошибся в ответе на вопрос про дело Ивана Сафронова

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об Иване Сафронове на большой пресс-конференции 17 декабря, вновь сказал, что дело журналиста связано с его работой в «Роскосмосе».

Об этом же Путин говорил 10 декабря на встрече с членами Совета по правам человека.

В «Роскосмосе» после этого заявили, что Сафронов пришел на работу в корпорацию только в 2020 году и не имел допуска к какой-либо секретной информации, составляющей гостайну.

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Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев подтвердил, что уголовное дело не связано с работой в госкорпорации.

Также на пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что Сафронову вменяют «шпионаж или госизмену». Приравнивает ли в этом случае глава государства эти два понятия или просто не уверен, в чем обвиняют Сафронова, не вполне понятно.

«Но самый большой грех, который у нас есть, это предательство, — сказал Путин. — Если он [Сафронов] долгое время сознательно собирал и сдавал информацию [иностранным спецслужбам] — это говорит о его внутреннем содержании».