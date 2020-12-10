Путина спросили о деле Ивана Сафронова. В своем ответе президент дважды ошибся

Андрей Васильев / ТАСС / Scanpix / LETA

10 декабря президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека высказался об уголовном деле бывшего журналиста «Коммерсанта» и действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.

Что сказал Путин

Ну его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника главы «Роскосмоса». И вот за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб. За это, а не за работу в «Коммерсанте», откуда он уже ушел.

Это действительно так?

Нет. Во-первых, Иван Сафронов еще не осужден. Следствие по его делу продолжается. С 7 июля он находится в СИЗО. В конце ноября суд продлил срок его ареста до 7 марта 2021 года.

Во-вторых, факты измены, по версии ФСБ, были зафиксированы в 2017 году, когда Сафронов работал в «Коммерсанте» — якобы тогда он передал некую секретную информацию спецслужбам Чехии.

В «Роскосмосе» заявили, что Сафронов пришел на работу в корпорацию только в 2020 году и не имел допуска к какой-либо секретной информации, составляющей гостайну. Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев подтвердил, что уголовное дело не связано с работой в госкорпорации.

Обновлено. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил слова Путина оговоркой. «[Путин] говорил в целом о том, что вменяется Сафронову в вину. Сбор и передача информации. Про то, что осужден и что за время работы в „Роскосмосе“ — оговорился», — сказал Песков, отметив, что «общего смысла это не меняет». По словам пресс-секретаря, президент не владеет деталями следствия.

Александр Филимонов