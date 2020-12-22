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Пикет у здания ФСБ России на Лубянке, 21 декабря 2020 года
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Что случилось после того, как Навальный опубликовал беседу со своим возможным отравителем ФСБ говорит, что это подделка. Сторонников политика задерживают

Источник: Meduza
Пикет у здания ФСБ России на Лубянке, 21 декабря 2020 года
Пикет у здания ФСБ России на Лубянке, 21 декабря 2020 года
Евгений Фельдман для «Медузы»

Полиция Москвы задержала, а затем отпустила без предъявления обвинений сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ее задержали вечером 21 декабря возле дома предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, который мог участвовать в операции по отравлению Алексея Навального. Соболь приехала к дому Кудрявцева после того, как Навальный опубликовал видео «Я позвонил своему убийце. Он признался». Как утверждает политик, этот сотрудник ФСБ рассказал о причинах неудачи спецоперации против оппозиционера. Любовь Соболь пыталась поговорить с Кудрявцевым, звонила в его квартиру, но тот, по ее словам, не ответил и вызвал полицию. Соболь несколько часов провела в машине у дома Кудрявцева, через стекло общаясь с полицейскими, а, когда вышла на улицу, ее задержали и увезли в ОВД «Новокосино». Полицейские объяснили, что на Соболь «поступило заявление от жителей квартиры», в которой живет Кудрявцев.

После задержания Соболь Алексей Навальный сообщил , что на нее «оформляют уголовное дело за то, что она звонила в дверь отравителю из ФСБ Кудрявцеву». В полиции сотрудницу ФБК хотели допросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. В ночь на 22 декабря ее отпустили, не став предъявлять обвинений. Возбуждено ли уголовное дело, неизвестно. На Соболь составили административный протокол по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского (предусматривает до 15 суток ареста).

Полиция также задержала несколько сторонников Навального. Возле дома Константина Кудрявцева задержали сотрудника предвыборного штаба Любови Соболь Константина Распопова, после чего отвезли в ОВД «Новокосино» для установления личности. У здания полиции, где опрашивали Соболь, уголовный розыск задержал сотрудников ютьюб-канала «Навальный Live» Ольгу Ключникову и Акима Керимова — их заподозрили в том же преступлении, что и Соболь. К ним отказывались пускать адвокатов. Всех троих задержанных оставили в полиции до суда на 48 часов по административной статье о неповиновении законному распоряжению полицейского.

В разных городах России начались пикеты в поддержку Навального и против ФСБ, некоторых их участников также задерживают. В Москве вечером 21 декабря пикеты проходили у здания ФСБ на Лубянке. Одну активистку задержали с плакатом «Путин боится Навального», еще одного активиста — с плакатом «Трусы Навального отстирали, а как дела с собственными?» Обоих задержанных привезли в полицию, после чего отпустили с обязательством о явке. Также пикеты прошли у зданий ФСБ в Омске, Екатеринбурге и Иркутске.

ФСБ назвала подделкой разговор Алексея Навального со своими сотрудниками. «Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — сказали в Центре общественных связей ФСБ. Там добавили, что журналистское расследование о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального «представляет собой спланированную провокацию» против ФСБ. Спецслужба начала проверку.

Алексей Навальный, комментируя заявление ФСБ, написал в телеграме «ХАХАХА». «А что подделка? Голос Кудрявцева? Сам Кудрявцев? Вроде, они и не отрицают, что он сотрудник ФСБ. А про „подмена номера — прием иностранных спецслужб“ — это пусть они своим Вовану и Лексусу скажут», — сказал Навальный. В телеграм-канале «Команда Навального» в свою очередь написали: «В любой непонятной ситуации — обвиняй иностранные спецслужбы».

Фонд борьбы с коррупцией обратится в ФСБ из-за возможной причастности ФСБ к отравлению Навального. Сам Навальный упомянул об этом в своем ролике о разговоре с Кудрявцевым. Директор ФБК Иван Жданов сказал, что фонд обратится и в ФСБ, и в военное управление Следственного комитета. По его мнению, в СК сотрудники ФБК смогут потребовать фоноскопической экспертизы, чтобы голос Кудрявцева на записи сравнили с его реальным голосом. Жданов также отметил, что в случае с Константином Кудрявцевым речь идет в том числе о фальсификации доказательств — из разговора с Навальным следовало, что сотрудник ФСБ уничтожил следы яда на одежде политика. По словам Жданова, дело затрагивает «гораздо более широкий круг» людей, в том числе транспортных полицейских и сотрудников омского управления ФСБ. Он признал, что заявления в СК и ФСБ, скорее всего, «не возымеют какого-то особого эффекта», но у ФБК нет других инструментов, кроме как распространять информацию и писать обращения в правоохранительные органы.

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Александр Бакланов