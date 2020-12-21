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Акция возле ФСБ из-за отравления Навального. Фотография

Источник: Meduza
Вечером 21 декабря в Москве у здания ФСБ на Лубянке <a href="https://meduza.io/news/2020/12/21/u-zdaniya-fsb-na-lubyanke-nachalis-pikety" target="_blank">начались</a> одиночные пикеты из-за возможной причастности сотрудников спецслужбы к отравлению политика Алексея Навального. Нескольких участников пикетов задержали. Люди вышли на акцию возле ФСБ после того, как Навальный <a href="https://meduza.io/feature/2020/12/21/navalnyy-opublikoval-rolik-ya-pozvonil-svoemu-ubiytse-on-vo-vsem-priznalsya-eto-zapis-razgovora-s-sotrudnikom-fsb-v-kotorom-navalnyy-predstavilsya-pomoschnikom-patrusheva" target="_blank">выпустил</a> ролик, в котором рассказывается, как он под чужим именем поговорил по телефону с одним из своих возможных отравителей. ФСБ <a href="https://meduza.io/news/2020/12/21/fsb-nazvala-poddelkoy-zapis-razgovora-navalnogo-s-ego-vozmozhnym-otravitelem" target="_blank">назвала</a> телефонный разговор подделкой и заявила о проверке.
Вечером 21 декабря в Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты из-за возможной причастности сотрудников спецслужбы к отравлению политика Алексея Навального. Нескольких участников пикетов задержали. Люди вышли на акцию возле ФСБ после того, как Навальный выпустил ролик, в котором рассказывается, как он под чужим именем поговорил по телефону с одним из своих возможных отравителей. ФСБ назвала телефонный разговор подделкой и заявила о проверке.
Евгений Фельдман для «Медузы»