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Акция возле ФСБ из-за отравления Навального. Фотография
18:29, 21 декабря 2020
Источник: Meduza
Вечером 21 декабря в Москве у здания ФСБ на Лубянке
начались
одиночные пикеты из-за возможной причастности сотрудников спецслужбы к отравлению политика Алексея Навального. Нескольких участников пикетов задержали. Люди вышли на акцию возле ФСБ после того, как Навальный
выпустил
ролик, в котором рассказывается, как он под чужим именем поговорил по телефону с одним из своих возможных отравителей. ФСБ
назвала
телефонный разговор подделкой и заявила о проверке.
Евгений Фельдман для «Медузы»
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