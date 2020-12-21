У здания ФСБ на Лубянке начали задерживать пикетчиков. Они вышли на акцию из-за отравления Навального

В Москве у здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты из-за возможной причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Алексея Навального. Об этом сообщает штаб политика.

О задержаниях на момент выхода новости не сообщалось.

Обновлено. У здания ФСБ задержали троих пикетчиков. Позднее их отпустили из полиции под обязательство о явке, пишет «ОВД-Инфо».

The Insider, Bellingcat и CNN 14 декабря выпустили расследование, где говорилось, что Навального, предположительно, отравили сотрудники ФСБ, одним из предполагаемых участников покушения на Навального авторы расследования назвали Константина Кудрявцева.

Навальный 21 декабря опубликовал ролик, в котором утверждает, что поговорил по телефону с Кудрявцевым, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева. Во время разговора собеседник сообщил Навальному детали отравления.