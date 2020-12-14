Навального отравили «Новичком» сотрудники спецгруппы ФСБ. Названы их имена и псевдонимы Главное из расследования The Insider и Bellingcat

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ФСБ. К такому выводу пришли авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

Личности причастных к отравлению сотрудников расследователи установили с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с офлайновыми базами данных.

Проанализировав базы данных авиаперелетов, расследователи выяснили, что участники группы летали в десятки городов России, куда летал Навальный, с 2017 года — обычно в каждую такую поездку отправлялись два-три оперативника, их состав постоянно чередовался. Они покупали билеты то под настоящими, то под вымышленными именами, и старались летать не теми же рейсами, что и Навальный, а параллельными, часто — из других московских аэропортов. Основная активность пришлась на 2017 год (когда Навальный объявил о желании участвовать в выборах президента), а затем — на 2020-й.

Авторы расследования назвали имена всех сотрудников, участвовавших в операции (а также несколько псевдонимов). Это Станислав Макшаков, Олег Таякин («Тарасов»), Алексей Александров («Фролов»), Иван Осипов («Спиридонов»), Константин Кудрявцев («Соколов»), Алексей Кривощеков, Михаил Швец («Степанов»), Владимир Паняев. Руководящая роль, по мнению расследователей, была у Макшакова — с ним постоянно созванивались и обменивались сообщениями другие участники группы. Ранее он работал в Государственном институте технологии органического синтеза, который проводил разработки новых форм химического оружия до официального прекращения этих программ в России в 2017 году.

В поездку в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев. Во время нее они пользовались подставными телефонами, поэтому расследователи не смогли установить их точные передвижения, но два раза за поездку Александров на несколько секунд включал свой основной телефон — один раз он оказался рядом с гостиницей в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, в другой раз — недалеко от отеля, где находился сам Навальный.

После того, как стало известно, что Навальный остался жив, Александров, Осипов и Паняев сдали свои билеты в Москву и вместо этого полетели в Горно-Алтайск, туда же из Москвы отправился Таякин. The Insider и Bellingcat предполагают, что оттуда они отправились в Институт проблем химико-энергетических технологий в близлежащем Бийске, с которым у Института криминалистики ФСБ налажены рабочие отношения — чтобы избавиться от одежды со следами «Новичка».

Во время поездок, в том числе, во время последней, участники группы регулярно связывались по телефону с директором Института криминалистики генерал-полковником Кириллом Васильевым и замдиректора научно-технической службы ФСБ генерал-майором Владимиром Богдановым. Кроме того, Макшаков звонил Олегу Демидову, специалисту по химическому оружию, ранее работавшему в 33-м военном институте в Шиханах, занимавшимся «Новичком».

Авторы расследования также утверждают, что в Томске была предпринята уже вторая попытка отравления Навального — за два месяца до этого те же сотрудники совершили покушение на него в Калининграде; тогда пострадала жена политика Юлия.

Журналисты CNN пришли домой к одному из участников группы Олегу Таякину и спросили его, причастен ли он к отравлению Навального. Таякин ничего не ответил и закрыл перед журналистами дверь.

Сам Навальный, комментируя расследование, назвал произошедшее «государственным терроризмом».

Это не ФСБ-шники, работающие на заказ олигарха или чиновника, которого я обидел своим расследованием. Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ [Александром] Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа [президента Владимира] Путина.

Григорий Левченко