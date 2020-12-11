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Почему в России не завели дело об отравлении Навального? Отвечает Путин
13:13, 11 декабря 2020
Источник: Meduza
10 декабря Владимир Путин провел встречу с Советом по правам человека (СПЧ). На ней президента спросили, почему в России не возбуждено уголовное дело об отравлении Алексея Навального. 11 декабря на сайте Кремля
появилась
расшифровка встречи с СПЧ. Из нее можно узнать, как звучали формулировка вопроса про Навального (его задавал Николай Сванидзе) и полный ответ Путина. Среди аргументов Сванидзе было то, что «мужик [Навальный] чуть не умер». На это Путин ответил, что «если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело». Он добавил, что проверка проводится, но Германия не предоставляет свидетельств отравления. Отвечая на вопрос Сванидзе, Путин снова не упомянул фамилию Навального, назвав его «известным фигурантом».
Фото в анонсе: Евгений Софийчук / AP / Scanpix / LETA
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