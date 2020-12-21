Фонд борьбы с коррупцией заявит в ФСБ о причастности ФСБ к отравлению Навального

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обратится в ФСБ из-за возможной причастности спецслужбы к отравлению Навального. Также фонд заявит об этом в Следственный комитет. Об этом «Дождю» заявил директор ФБК Иван Жданов.

Как бы это не было смешно, мы пойдем в ФСБ и Следственный комитет к военным следователям. Здесь просто добавляются обстоятельства и более детальные требования. Здесь можно требовать фонетической экспертизы, сравнения голосов. Если это подделка — давайте сравним голос и допросим Кудрявцева. И второе — здесь речь идет о фальсификации доказательств. Гораздо более широкий круг: сотрудники полиции, Евдокимов. Они не входят в группу покушения на убийства, но тоже соучастники преступления.

Жданов признал, что заявления в СК и ФСБ, скорее всего, «не возымеют какого-то особого эффекта», но других инструментов, кроме распространения информации и обращений в правоохранительные органы, у ФБК нет.

Будет интересно наблюдать, как они будут писать отказы в возбуждении уголовного дела, это еще раз показывает, что тут участвует высшее руководство страны и лично Путин.

The Insider, Bellingcat CNN 14 декабря выпустили расследование, где говорилось, что Навального, предположительно, отравили сотрудники ФСБ, одним из предполагаемых участников покушения на Навального авторы расследования назвали Константина Кудрявцева.

Навальный 21 декабря опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого представил как Кудрявцева. Навальный разговаривал с ним от имени помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева, собеседник сообщил детали отравления. Из его слов следует, что яд нанесли на внутреннюю сторону трусов Навального.

Также политик созвонился с человеком, которого назвал Михаилом Евдокимовым. Тот подтвердил, что имел доступ к одежде политика после его отравления. The Insider утверждает, что Михаил Евдокимов — это начальник омского управления ФСБ по борьбе с терроризмом.

ФСБ назвала расследование о причастности сотрудников спецслужбы к отравлению Навального провокацией, а опубликованную политиком запись телефонных разговоров — подделкой. По факту публикации записей началась проверка.