В Кремле не читали статью в журнале The Lancet, в которой врачи берлинской клиники «Шарите» рассказали, как политика Алексея Навального лечили от отравления «Новичком».

«Мы медицинские издания не читаем», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, несмотря на статью в журнале, информация об отравлении Навального в публичном доступе отсутствует. «Ее по-прежнему мы не получали», — сказал пресс-секретарь президента.

Предложение журналистов заказать анализ статьи российским врачам Песков отклонил, заявив: «Мы не видим в этом смысла».

Статья «Отравление нервно-паралитическим веществом „Новичок“», написанная врачами клиники «Шарите», где лечили Навального, была опубликована в журнале The Lancet 22 декабря.

Российские власти отрицают как причастность к отравлению Навального, так и сам факт его отравления веществом из группы «Новичок».