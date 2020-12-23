Клиника «Шарите» опубликовала в журнале The Lancet статью о лечении Навального

Медицинские работники берлинской клиники «Шарите», где после лечился политик Алексей Навальный, опубликовали в научном журнале The Lancet статью об отравлении 44-летнего мужчины из России ядом из группы «Новичок». Имя мужчины в статье не упоминается; на сайте клиники «Шарите» уточняется, что речь идет о Навальном.

В статье «Отравление нервно-паралитическим веществом „Новичок“» врачи «Шарите» пишут, что, хотя идентификация конкретных отравляющих веществ — сложная и долгая задача, на стратегию лечения эта идентификация не повлияла — его провели на основании явной клинической картины отравления ингибиторами холинэстеразы. По словам врачей, клиническая картина заболевания и простой тест позволили поставить диагноз.

На самом деле установление причастности агента «Новичок» и продуктов его биотрансформации к отравлению в данном случае было достигнуто только спустя несколько дней после установления диагноза отравления ингибитором холинэстеразы и не повлияло на терапевтические решения.

По мнению авторов статьи, решающее значение для благоприятного исхода имели интубация и искусственная вентиляция легких, проведенные в первые часы после появления симптомов. Врачи не смогли решить, имело ли значение, что пациенту дали атропин при госпитализации в России. Авторы статьи сделали вывод, что хорошее состояние здоровья пациента до отравления, вероятно, способствовало его выздоровлению.

Алексей Навальный, комментируя публикацию врачей, заявил, что немецкие врачи в своей работе не пишут ни о диабете, ни о панкреатите, о которых ранее говорили врачи из больницы в Омске, где лечили оппозиционера, а также представители российского МВД.

14 декабря Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором утверждалось, что Алексея Навального отравила «Новичком» спецгруппа сотрудников ФСБ.

Алексей Навальный заявил, что такую операцию не могли провести без согласия президента России Владимира Путина. Сам Путин при этом назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

Одним из предполагаемых участников покушения на Навального авторы расследования назвали Константина Кудрявцева. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого он представил как Кудрявцева. Навальный разговаривал с ним от имени помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева. В ходе беседы Кудрявцев сообщил детали отравления, в частности, что яд нанесли на внутреннюю сторону трусов Навального.