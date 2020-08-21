Отравление Алексея Навального. Хроника Врачи отказали в транспортировке политика на лечение из Омска в Берлин

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Врачи отказали в транспортировке политика на лечение из Омска в Берлин

Павел Головкин / AP / Scanpix / LETA

Что происходит:

Алексей Навальный находится в больнице скорой медицинской помощи № 1 города Омска. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, после чего самолет совершил экстренную посадку в Омске. Навальный потерял сознание, его ввели в искусственную кому, состояние политика оценивается как стабильно тяжелое.

Соратники Навального полагают, что его могли отравить — перед вылетом он выпил чай в кофейне томского аэропорта. Возможно, туда ему что-то подмешали. Транспортная полиция подтвердила, что в организме Навального есть опасное вещество, но не уточнила, какое.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией попросили о транспортировке Навального на лечение в Германию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль поможет с перевозкой Навального за рубеж, если такое обращение поступит.

Утром 21 августа врачи омской больницы отказали в транспортировке Навального. Семья и соратники Навального намерены добиваться, чтобы его эвакуировали из больницы в Омске в клинику в Германии.

Главврач больницы в Омске, где находится Навальный, заявил, что у медиков есть «пять рабочих диагнозов», отказавшись сообщить любые другие подробности о ходе лечения политика.

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