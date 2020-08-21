Российские врачи спустя сутки разрешили отправить Навального на лечение в Германию. Вот как этого добивались его семья и соратники Навальный по-прежнему в коме, диагноз все еще неизвестен

Александр Мураховский, главврач больницы в Омске, где находится Алексей Навальный Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA

Вечером 21 августа врачи больницы в Омске разрешили отправить Алексея Навального на лечение в Германию. Это разрешение было получено после очередного консилиума, в котором участвовали врачи из Германии, специально прилетевшие ранее, чтобы сопровождать политика при перелете. ТАСС также сообщал, что на консилиуме присутствовала жена Навального Юлия, но пресс-секретарь политика Кира Ярмыш назвала это ложью. По итогам консилиума главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что состояние Навального стабилизировалось, и у пациента есть положительная динамика, хотя он все еще находится в коме. Врач добавил, что признаков отравления у Навального не обнаружено.

Самолет из Германии прибыл в Омск в первой половине дня 21 августа. Его направила организация — в 2018 году она таким же образом доставила в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, у которого немецкие врачи обнаружили признаки отравления. Предполагалось, что Навального отправят в Берлин сразу же, но омские медики не давали разрешения — Александр Мураховский ссылался на нестабильное состояние пациента. По его словам, консилиум с участием немецких специалистов, проведенный днем, счел перелет рискованным. При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала, что немецкие врачи после осмотра Навального пришли к выводу, что он транспортабелен. Ярмыш не уточняла, откуда получила эту информацию; в ФБК заявляли, что семью Навального не пускали в больницу, когда там находились немецкие врачи, а их самих после дневного консилиума с российскими коллегами увезли через черный ход.

Точный диагноз Навального до сих пор неизвестен. С утра главврач омской больницы Александр Мураховский сообщил, что есть пять предполагаемых диагнозов, которые проверяют все подключенные к делу специалисты. Позже его заместитель Анатолий Калиниченко заявил, что у врачей есть «практически полный диагноз» и что он доведен до сведения жены Навального Юлии и его брата Олега. Что это за диагноз, он сказать отказался, уточнив лишь, что врачи не считают, что у Навального отравление. Позже Мураховский заявил, что основной диагноз, который рассматривают врачи — «нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ».

В ФБК утром сообщали, что транспортная полиция нашла опасное вещество. Как утверждал юрист фонда Иван Жданов, об этом в присутствии соратников Навального главному врачу сообщила сотрудница полиции. По словам Жданова, она отказалась говорить, что это за вещество, объяснив это «тайной следствия», но заявила, что оно смертельно опасно и представляет угрозу для жизни окружающих — всем находящимся рядом требуются спецкостюмы. Позже в УМВД Омской области уточнили, что в пробах с кожи и одежды Навального был найден 2-этилгексил дифенил фосфат — промышленное химическое вещество, которое, в том числе, используется для изготовления пластиковой посуды и не имеет сильных токсических эффектов. Источник «Интерфакса» уточнил, что оно не могло стать причиной ухудшения состояния политика. Источник «Медузы», в свою очередь, сообщал, что токсинов в крови Навального не обнаружено, а исследование других биоматериалов пока не завершено.

Юлия Навальная требовала от Владимира Путина отпустить мужа на лечение в Германию. Соответствующее обращение жены политика было опубликовано в его твиттере. Реакции на него пока не последовало.

За несколько часов до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль никак не вмешивается в вопросы лечения и не препятствует эвакуации Навального в Германию. «Никто не видит в данном случае препятствий, кроме врачебного решения, кроме врача лечащего, который несет ответственность по закону за здоровье больного», — сказал Песков. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш также заявляла, что команда политика обратится в ЕСПЧ с требованием запретить препятствовать отправке Навального в клинику в Берлине. Команда Навального, как и вчера, продолжала настаивать на том, что политик был отравлен, а его эвакуации препятствуют, чтобы токсин вывелся из организма и независимые медики не смогли определить точную причину произошедшего.

«У них есть приказ: не выпускать, чтобы не было возможности в независимой лаборатории установить яд», — написал в фейсбуке соратник Навального Леонид Волков.

Григорий Левченко