Кира Ярмыш: немецкие врачи одобрили эвакуацию Навального в Германию. Российские врачи по-прежнему возражают

Врачи из Германии, осмотревшие политика Алексея Навального в реанимации омской больницы, считают, что он транспортабелен, а оборудование их самолета позволяет безопасно перевезти его в Берлин. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Она не уточнила, откуда получила эту информацию.

Главный врач больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский заявил, что консилиум врачей, в котором участвовали медики из Германии, решил, что Навальный останется лечиться в омской больнице «до стойкой стабилизации состояния». Мураховский добавил, что врачи считают, что состояние Навального может ухудшиться при полете на самолете.

Соратники Навального считают, что российские врачи не позволяют перевозить политика, чтобы помешать установить, каким токсином его отравили.

Жена политика Юлия Навальная направила президенту РФ Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.