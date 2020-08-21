Юлия Навальная потребовала у Путина разрешение вывезти мужа в Германию

Жена Алексея Навального Юлия отправила президенту РФ Владимиру Путину обращение с требованием разрешить перевезти мужа на лечение в Германию.

Главный врач омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, 21 августа не разрешил перевезти его в клинику в Германии. По словам медика, Навальный в нестабильном состоянии, потому перевозить его нельзя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не получали обращения от представителей Навального о его транспортировке в Германию. Отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать увезти Навального в Германию, Песков сказал: «Это решение лечащего врача».