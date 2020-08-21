Песков второй день отвечает на вопросы журналистов о Навальном (не называя его по имени). Полная расшифровка

Роман Пименов / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Соратники Алексея Навального заявляют, что попросили Кремль о содействии в его переводе на лечение в Европу. Хотели уточнить, получил ли Кремль обращение? Если да, то было ли принято какое-то решение по этому поводу?

Дмитрий Песков: Как такового обращения мы не получали. По крайней мере, неизвестно, что какое-то обращение приходило. Были только сообщения в социальных сетях. Ну, собственно, здесь, наверное, и не нужна какая-то лишняя бюрократия. Вы знаете, что прилетел самолет из Германии. Врачи сегодня утром — насколько нам известно, мы сегодня поинтересовались там, как обстоят дела — наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее и тому подобное. Я уж не знаю, поехали немцы или нет, но, по крайней мере, наши врачи с ними в полном контакте. Что касается перевозки по воздуху, лечащий врач, который несет ответственность за состояние здоровья больного, придерживается точки зрения, что сейчас пока до конца не известно, что стало причиной. Пока мы только констатируем, что больному стало плохо именно в самолете после набора высоты. Поэтому врач считает, что пока все-таки нет ясности, что стало причиной, перевозка, транспортировка больного по воздуху невозможна. Это может представлять угрозу для его здоровья. Врачи продолжают делать все возможное. Наверное, вот как обстоят дела.

«Дождь»: Вы сказали, что видели обращение штаба Навального в социальных сетях и бюрократия лишняя не нужна, но значит ли это, что вы получили эти сигналы, и если врач разрешит, то никаких проблем с транспортировкой Алексея Навального в другую страну не будет?

Дмитрий Песков: Это вопрос исключительно медицинского решения. Ну, наверное, какие-то существуют формальности, которые безусловно нужно выполнить. Я не знаю просто этих формальностей. Никто не видит в данном случае препятствий, кроме врачебного решения, кроме врача лечащего, который несет ответственность по закону за здоровье больного.

«Дождь»: Многие обращают внимание в социальных сетях — из омской больницы появляются снимки, что в кабинете у главного врача очень много людей в штатском, но не очень понятен их статус, они похожи, может быть, на действующих сотрудников силовых ведомств. Вопрос — что они там делают? Почему такое внимание со стороны силовых органов к этой ситуации? Насколько мне известно, больнице ничего не угрожает, там все безопасно.

Дмитрий Песков: Согласитесь, что вряд ли мы можем в администрации президента интересоваться тем, кто находится в кабинете главврача больницы в Омске. Поэтому я просто не могу ответить на ваш вопрос. Я не знаю, кто там находится. Я знаю одно, что врачи делают все необходимое для установления причин плохого самочувствия пациента и для его лечения.

«Эхо Москвы»: Наверняка, у спецслужб есть какие-то версии произошедшего? Президенту уже доложили? Или нет, пока никаких даже версий нет?

Дмитрий Песков: Смотрите, ведь по-прежнему проводят различные анализы. До сих пор анализы, собственно, не выявили ничего. Исключен какой-то набор веществ, которые могли бы стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим. Это очень сложные анализы, на токсикологию. Требуется время на их выполнение, их делают не за сутки и не за двое. Пока результата нет. Тут надо просто чуть-чуть набраться терпения.

«Эхо Москвы»: Да, результатов анализов нет, но версии какие-то есть? Потому что ведь кроме непосредственно анализов вещества, будет наверняка анализ контактов, который происходил в аэропорту, на борту и так далее?

Дмитрий Песков: Ну, в аэропорту мы же с вами все видели, в СМИ показывают и материалы с видеокамер и так далее. Все эти стаканчики там, кто кому чего передавал. Тут я не могу вам сказать.

«Эхо Москвы»: Докладывают ли спецслужбы президенту о каком-то своем видении расследования этого инцидента?

Дмитрий Песков: Мне неизвестно об этом. Я просто пока не вижу никаких поводов для докладов.

«Ура.ру»: Ангела Меркель заявила, что будет настаивать на том, чтобы ситуация была быстро прояснена и это должно быть сделано транспарентно. В последние дни Путин часто созванивается с европейскими лидерами. Планирует ли он с канцлером обсуждать произошедшее с Навальным?

Дмитрий Песков: Нет, не планирует.

CNN: Не могли бы вы прокомментировать утверждения команды Навального о намеренном вмешательстве властей с целью препятствовать как-либо эвакуации Алексея. В частности, команда Навального утверждает, что изначально врачи были готовы согласовать транспортировку, но позже заявили, как мы знаем, что не дают такое разрешение. Известно ли Кремлю о каких-либо конкретных инструкциях или приказах, запрещающих перевозку Навального?

Дмитрий Песков: Нет. Кремлю не известно об этом.

CNN: Что-то можете добавить еще по этому поводу?

Дмитрий Песков: Мне нечего добавлять. Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может представлять собой угрозу жизни пациента. Вот заключение врача. Пациент потерял сознание после набора высоты в полете. Пока нет понимания у врачей, что именно стало причиной. Соответственно, врач придерживается точки зрения о невозможности его транспортировки, пока не будут прояснены точно причины.

CNN: Кремль пока никак не вмешивался в эти вопросы?

Дмитрий Песков: Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи.