Кремль следит за госпитализацией Навального и готов оказать помощь. Полная расшифровка беседы Пескова с журналистами

Алексей Мальгавко / Reuters / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Следят ли в Кремле за ситуацией с отравлением Алексея Навального?

Дмитрий Песков: Да, СМИ размещают много информации об этом, поэтому мы также, собственно, читаем эту информацию. Мы знаем, что он находится в тяжелом состоянии. Врачи делают все, что необходимо. Привлечены в Омске лучшие врачи. Насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами в Москве. Разумеется, как и любому гражданину нашей страны, мы желаем ему скорейшего выздоровления.

«Коммерсант FM»: Президенту докладывают обо всем этом?

Дмитрий Песков: Нет необходимости в специальных докладах, потому что очень много сообщений СМИ. В мониторинге, конечно, эта информация содержится.

«Коммерсант FM»: Если Алексею Навальному понадобится, например, эвакуация в зарубежную клинику в стране, с которой у России пока закрыты границы, сможет ли Кремль оказать содействие в этом вопросе?

Дмитрий Песков: Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству — естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут.

Федеральное агентство новостей: Знают ли в Кремле о том, что речь может идти об отравлении галлюциногеном, предположительно, оксибутиратом натрия?

Дмитрий Песков: Пока, насколько мы знаем, результатов анализа нет. Поэтому все предположения являются только предположениями о том, было ли это отравление. Это должно быть подтверждено лабораторно. Надо просто дождаться результатов анализа. И если это было отравление, то чем. Дождемся результатов. Я думаю, что врачи прекрасно работают по лечению пациента, делают все возможное, все необходимое. Кроме этого, они достаточно открыты в предоставлении детальной информации о том, что происходит.

«Эхо Москвы»: По поводу расследования того, что произошло с Навальным. Насколько в Кремле считают правильным сейчас расследовать это как возможное преступление? Потому что пока не слышно ни о заведенных уголовных делах или о чем-то подобном. Учитывая опять же, что Алексей Навальный — один из самых громких критиков действующей власти, включая правоохранительную систему. Считают ли в Кремле, что тут должно быть какое-то расследование особенно транспарентное, открытое или, может быть, даже по-особенному организованное?

Дмитрий Песков: Речь идет о гражданине Российской Федерации. Сначала нам нужно дождаться окончательных анализов, которые врачам помогут определить, что же произошло, что стало причиной этой ситуации, причиной потери сознания. После этого, если будет отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование. Это касается любого гражданина Российской Федерации.

«Эхо Москвы»: А сейчас соответствующие органы или специальные службы докладывают президенту о ситуации или нет? Потому что в Омске в больнице количество сотрудников силовых структур довольно большое.

Дмитрий Песков: Мне об этом, к сожалению, неизвестно. Я не думаю, что докладывают. Общая ситуация в рамках сообщений СМИ, тем более, я говорю, ситуация достаточно транспарентная, врачи регулярно информируют, что они делают, как и в каком состоянии находится пациент. Поэтому эта информация доступна абсолютно всем. Она доступна и главе государства в тех мониторингах, которые ему постоянно готовятся.

«Эхо Москвы»: Тем не менее не считают ли в Кремле, что это особенная ситуация, для которой нужен какой-то другой протокол действий? Потому что сейчас в больнице в коме находится один из основных критиков режима.

Дмитрий Песков: Во-первых, не режима…

«Эхо Москвы»: Я в политологическом смысле, не в отрицательной коннотации. Давайте тогда так сформулирую: «один из главных критиков Владимира Путина и действующей власти».

Дмитрий Песков: У действующей власти много критиков. И среди них есть граждане Российской Федерации. И, безусловно, когда что-то угрожает жизни гражданина Российской Федерации, то это серьезная ситуация. И врачи, и правоохранительные органы в равной степени серьезно относятся ко всем гражданам.