Алексей Навальный находится в реанимации в Омске. У него отравление, он в коме. Главное

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

20 августа политик Алексей Навальный был срочно госпитализирован в Омске. Он находится без сознания в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, — из-за этого лайнер экстренно приземлился в Омске, рассказала пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Кира Ярмыш. На «скорой» Навального доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1 Омска. В Минздраве Омской области подтвердили, что Навальный находится в реанимации, пишет «НГС.Омск». По данным издания, политика ввели в состояние искусственной комы, чтобы подключить к аппарату ИВЛ. Ярмыш подтвердила, что оппозиционер в коме, он в тяжелом состоянии. В Омск выехала личный врач политика Анастасия Васильева.

Навальный потерял сознание еще в самолете, рассказала Ярмыш в интервью «Эху Москвы». «Он сказал, что плохо себя чувствует, попросил у меня салфетку — у него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется концентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала, после чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода, он сказал, что нет, и, скорее всего, ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание», — сказала представитель оппозиционера. Во время полета пассажиры слышали крики Навального, рассказал житель Томска Павел Лебедев, летевший в том же самолете. Он опубликовал видео, снятое в салоне.

Внимание. Просим чувствительных людей не смотреть это видео.

У Навального отравление токсинами, сообщила Ярмыш. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она в твиттере. Непосредственно в самолете политик ничего не ел и не пил, сообщили в авиакомпании S7.

В Минздраве заявили, что рассматривают разные версии случившегося. Неофициально сообщается об отравлении . В областном Минздраве говорят, что к лечению Навального привлекли «специалистов всех профилей», они работают с разными диагнозами, «которые подтверждаются или исключаются». Заместитель главного врача больницы Анатолий Калиниченко сообщил, что «нет никакой уверенности, что причиной состояния является отравление». «Естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния, но кроме этого может быть ряд состояний, которые возникли остро и привели к такой же клинике», — сказал представитель больницы. Калиниченко также сообщил, что «врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни».

По данным Baza, «врачи исключили у Алексея Навального инсульт». «Интерфакс» и телеграм-канал Life Shot сообщили со ссылкой на источники, что политику поставили диагноз «острое отравление неустановленным ». Представители Навального и врачи это пока не подтверждали. «НГС.Омск» и Baza сообщают, что, по предварительным данным, есть подозрения, что Навального отравили . Результаты анализов будут готовы днем 20 августа, говорят врачи больницы. Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сказал в эфире «Эха Москвы», что отравление Навального похоже на то, как самого Верзилова в 2018 году .

Навальный пил черный чай в кофейне аэропорта Томска, там проводят внутреннюю проверку. Владелец кофейни сообщил «Интерфаксу», что выяснит все обстоятельства и изучит записи с камер видеонаблюдения. Транспортная полиция Томска начала проверку из-за случившегося с Навальным. Представители аэропорта Томска сообщили, что готовы предоставить записи наблюдения. После начала проверки кофейню временно закрыли.

Baza опубликовала фото, снятое в автобусе, в котором Навальный ехал по территории аэропорта Томска на посадку в самолет.

В омскую больницу, где находится Навальный, вызвали полицию, сообщила Ярмыш. Туда же приехали представители Следственного комитета. По данным «НГС-Омск», территорию больницы патрулируют полицейские, на месте также находятся сотрудники ФСБ. Ярмыш говорит, что «в реанимации полно полицейских». Один из полицейских сообщил «НГС.Омск», что при досмотре вещей политика ничего подозрительного не обнаружено. Юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что попросит СК возбудить уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь общественного деятеля, которая предусматривает от 12 до 20 лет колонии. По данным ТАСС, правоохранительные органы пока не рассматривают версию намеренного отравления Навального. «Не исключено, что он что-то выпил или принял вчера сам», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Навальный проводил в Сибири расследование. Как сообщает «Тайга.инфо», сперва политик приехал в Новосибирск, где, по данным издания, мог собирать материал для нового расследования о депутатах от «Единой России». После Новосибирска Навальный уехал в Томск. Там команда Навального «снимала особняки местной элиты», сообщает «МБХ медиа». Издание отметило, что в апреле Навальный раскритиковал губернатора Томской области Сергея Жвачкина после того, как тот пригрозил «остановить» пользователей интернета, распространяющих фейки.

Представитель Навального связала отравление политика с предвыборной кампанией в России. «Я думаю, что это наверняка связано с очередным выборным циклом», — сказала Кира Ярмыш в интервью «Эху Москвы». Она отметила, что это намеренное отравление, похожее на то, что было в июле 2019 года: «Год назад его отравили в спецприемнике. Мы все это помним. Я уверена, сейчас повторилось то же самое».

Вот что думает врач Навального о случившемся «Его нужно эвакуировать в Европу» Интервью Ярослава Ашихмина, врача Алексея Навального — о его отравлении в Сибири, возможных причинах этого и необходимом лечении

Год назад Алексей Навальный попал в больницу из спецприемника в Москве, где отбывал административный арест. Его доставили в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция», затем диагноз скорректировали — «контактный дерматит». Личный врач Навального Анастасия Васильева, наблюдавшая за здоровьем оппозиционера с 2017 года, говорила, что его недомогание могло стать «результатом повреждающего действия неопределенных химических веществ».

Александр Бакланов