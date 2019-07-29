К Алексею Навальному, попавшему в больницу во время ареста, допустят его лечащих врачей

Лечащим врачам Алексея Навального Анастасии Васильевой и Ярославу Ашихмину разрешили его осмотреть и проконсультировать. Об этом Васильева сообщила в фейсбуке.

«Сейчас поеду туда. Прямо даже не верится. Спасибо всем, кто вчера поддерживал и переживал, приезжал к больнице. Благодаря вам всем перемены есть и будут», — написала Васильева.

Навального доставили в больницу 28 июля, во время ареста за призыв к массовой акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Ему поставили предварительный диагноз «острая аллергическая реакция». Васильева и Ашихмин приехали в больницу к политику и попытались провести осмотр, но их выгнали. Васильева заявила, что они смогли осмотреть Навального только через приоткрытую дверь. По словам врача, его состояние могло стать результатом «повреждающего действия неопределенных химических веществ».