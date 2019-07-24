Алексея Навального арестовали на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика Алексея Навального.

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, где он предложил устроить акцию у мэрии Москвы, если независимых кандидатов в Мосгордуму не зарегистрируют, а также его пост в фейсбуке — с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.

Алексея Навального регулярно сажают под административный арест по статье о нарушении правил проведения митинга. Последний раз он был арестован в начале июля из-за участия в акции в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков.