Навальный предложил устроить митинг около мэрии Москвы
Источник: Meduza
Алексей Навальный, выступая на митинге на проспекте Сахарова, предложил устроить массовую акцию 27 июля у здания мэрии Москвы.
Участники митинга на проспекте Сахарова требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
«Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии Москвы», — заявил Навальный.
По данным проекта «Белый счетчик», в митинге на проспекте Сахарова участвуют более 17 тысяч человек.