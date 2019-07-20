Навальный предложил устроить митинг около мэрии Москвы

Алексей Навальный, выступая на митинге на проспекте Сахарова, предложил устроить массовую акцию 27 июля у здания мэрии Москвы.

Участники митинга на проспекте Сахарова требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Либо до следующей субботы вы регистрируете всех, либо в следующую субботу мы собираемся у мэрии Москвы», — заявил Навальный.

По данным проекта «Белый счетчик», в митинге на проспекте Сахарова участвуют более 17 тысяч человек.