На митинг за свободные выборы в Мосгордуму пришли 17 тысяч человек

Обновление. К 15:00 на проспекте Сахарова собрались 17,7 тысячи человек.

На митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли более 10 тысяч человек. Такие данные представил проект «Белый счетчик».

Митинг за допуск на выборы. Любовь Соболь, Илья Яшин, Сергей Митрохин и другие МБХ медиа

Акция проходит на проспекте Сахарова в Москве. Ее организатором выступила Либертарианская партия. Участники митинга требуют допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Независимые кандидаты в Мосгордуму, которых избиркомы отказались допустить до выборов, с 14 июля ежедневно проводят акции протеста в Москве.